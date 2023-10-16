На графіки та тривалість відпочинку школярів впливають різні фактори. Коли осінні канікули у 2023 році у школах Рівного та Чернівців, розповідає Освіта 24.

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Коли осінні канікули у школах Рівного 2023

Школярі у Рівному підуть на осінній відпочинок від навчання.

Канікули у школах міста стартують 23 жовтня і завершаться 29 жовтня, сповістили в міському управлінні освіти.