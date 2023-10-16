На графіки та тривалість відпочинку школярів впливають різні фактори. Коли осінні канікули у 2023 році у школах Рівного та Чернівців, розповідає Освіта 24.
Дивіться також Коли учні на Волині та Хмельниччині йдуть на осінні канікули
Коли осінні канікули у школах Рівного 2023
Школярі у Рівному підуть на осінній відпочинок від навчання.
Канікули у школах міста стартують 23 жовтня і завершаться 29 жовтня, сповістили в міському управлінні освіти.
До теми Назвали дати осінніх канікул у школах Харківщини у 2023 році
Коли відпочиватимуть школярі у Чернівцях
У чернівецьких школах також запланували осінні канікули. У міському управлінні освіти назвали попередні дати відпочинку дітей.
Частина школярів відпочиватиме упродовж 23 – 27 жовтня. Ще частина учнів – протягом 30 жовтня – 3 листопада. Однак школи самі можуть встановлювати та змінювати дати відпочинку дітей.