Однак дати різняться – усе залежить від ситуації та регіону. Коли осінні канікули у 2023 році у школах Волині та Хмельниччини, розповідає Освіта 24.
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Коли осінні канікули у школах Волині
На Волині учні матимуть осінні канікули. Очільниця управління освіти та науки Волинської ОВА Наталія Матвіюк розповіла, що у школах Волинської області здебільшого канікули розпочнуться 30 жовтня та триватимуть до 5 листопада. Все ж громади та школи можуть ухвалювати рішення самостійно та змінити дати відпочинку дітей.
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Коли відпочиватимуть учні на Хмельниччині
Учні хмельницьких шкіл цьогоріч навчаються у змішаному форматі.
Начальниця департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська зауважила, що у більшості шкіл осінні канікули розпочинаються 23 жовтня. Триватимуть до 29 жовтня, пише vsim.ua.
Окремі заклади освіти організовують канікули у два етапи: одні учні школи вчаться, інші – відпочивають. Так, у цих школах одні учні йдуть на канікули 23 жовтня, інші – 30 жовтня. Усі школярі відпочиватимуть від навчання тиждень.