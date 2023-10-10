Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказал директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска. И уточнил, что решение о каникулах каждая школа в области будет принимать самостоятельно.
Читайте Дать разные, отдых уже скоро: когда в школах Львовщины будут осенние каникулы
Во Львовской области могут ввести долговременные школьные каникулы
Чиновник уточнил: большинство общин и школ Львовщины подготовились к осенне-зимнему периоду и возможному блэкауту и купили генераторы. Таким образом, в учебных заведениях могут обеспечить освещение или отопление.
Если температура низкая и не позволяет учиться в классах, если произойдет блэкаут и не будет отопления в школах, то, конечно, нужно будет делать каникулы,
– заявил Паска.
При этом уточнил, что каждое общество или каждая школа в области может иметь индивидуальный график таких каникул.
Все будет зависеть от обстоятельств, ведь есть школы менее зависимые от электричества. Поэтому подход индивидуальный должен быть,
– добавил чиновник.
К теме Школы на Львовщине могут перевести на дистанционку: в каком случае это произойдет
Как ученики во Львовской области учились в 2022 году
Паска также напомнил, что в прошлом году, в рамках первого года полномасштабной войны, департамент образования Львовской ОВА присылал соответствующие рекомендации школам.
В них говорилось, что обучение должно начинаться в светлое время суток. Но если есть отопление или разрешал температурный режим (отопление должны включить, если в течение трех дней столбики термометра показывают менее +8 градусов, – 24 Канал). Тогда так можно было делать,
– уточнил директор департамента образования Львовской ОВА.
И добавил, что в 2022 году департамент рекомендовал школам перенести осенние каникулы на зиму, ведь этому способствовал температурный режим.
Смотрите также В школах Украины могут ввести длительные каникулы в этом учебном году
В школах Украины могут быть большие каникулы
- В рамках учебного года 2023 – 2024 школьники могут побывать на длительных каникулах.
- Этого может потребовать энергетическая ситуация, если произойдет блэкаут.
- В Минобразования подчеркнули: решение будут принимать на местах, в случае необходимости.