Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповів директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. І уточнив, що рішення щодо канікул кожна школа в області ухвалюватиме самостійно.
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Чиновник уточнив: більшість громад і шкіл Львівщини підготувалися до осінньо-зимового періоду та можливого блекауту й купили генератори. Таким чином у навчальних закладах можуть забезпечити освітлення чи опалення.
Якщо температура низька і не дозволяє навчатися у класах, якщо станеться блекаут і не буде опалення у школах, то, звичайно, треба буде робити канікули,
– заявив Паска.
При цьому уточнив, що кожна громада чи й кожна школа в області може мати індивідуальний графік таких канікул.
Усе залежатиме від обставин, адже є школи, які менш залежні від електрики. Тому підхід індивідуальний має бути,
– додав посадовець.
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Паска також нагадав, що минулого року, у межах першого року повномасштабної війни, департамент освіти Львівської ОВА надсилав відповідні рекомендації школам.
У них йшлося про те, що навчання мало б починатися у світлий час доби. Але якщо є опалення або дозволяв температурний режим (опалення мають включити, якщо протягом трьох днів стовпчики термометра показують менше +8 градусів, – 24 Канал). Тоді так можна було робити,
– уточнив директор департаменту освіти Львівської ОВА.
І додав, що 2022 року департамент рекомендував школам перенести осінні канікули на зиму, адже цьому сприяв температурний режим.
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- У межах навчального року 2023 – 2024 школярі можуть побувати на довготривалих канікулах.
- Цього може вимагати енергетична ситуація, якщо станеться блекаут.
- У Міносвіти наголосили: рішення ухвалюватимуть на місцях, якщо буду потреба.