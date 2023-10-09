Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповів директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. Водночас наголосив: на Львівщині готові до будь-якого розвитку ситуації.

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Школи на Львівщині можуть перевести на дистанційку

Посадовець при цьому уточнив: чи переходити на дистанційний формат роботи, вирішуватиме кожна школа окремо. Усе залежатиме від чинної ситуації у конкретній школі чи на території відповідної громади.

У різних школах може бути по-різному. Практично усі школи області готові на короткий період перейти на дистанційне навчання. Але сподіваємося, що до цього не дійде, і ми вистоїмо та зможемо очно працювати,

– зазначив очільник освітнього департаменту Львівської ОВА.

При цьому він наголосив, що школи та педагоги готові до можливих викликів.

Ми кілька років поспіль навчали вчителів (навикам, – 24 Канал) дистанційного навчання. Вони мають в кожній школі свої відповідні освітні платформи,

– зауважив Паска.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

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