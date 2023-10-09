Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказал директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска. В то же время подчеркнул: во Львовской области готовы к любому развитию ситуации.
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Школы во Львовской области могут перевести на дистанционку
Чиновник при этом уточнил: переходить ли на дистанционный формат работы, будет решать каждая школа отдельно. Все зависит от действующей ситуации в конкретной школе или на территории соответствующей общины.
В разных школах может быть по-разному. Практически все школы области готовы на короткое время перейти на дистанционное обучение. Но надеемся, что до этого не дойдет, и мы выстоим и сможем очно работать,
– отметил глава образовательного департамента Львовской ОВА.
При этом он подчеркнул, что школы и педагоги готовы к возможным вызовам.
Мы несколько лет подряд учили учителей (навыкам, – 24 Канал) дистанционного обучения. Они имеют в каждой школе свои соответствующие образовательные платформы,
– заметил Пасха.
Когда осенние каникулы в школах Львовщины 2023
- Во Львовской области нет единого графика каникул для всех школ.
- Так, осенью 2023 года учебные заведения области сами определяют, когда и отправлять ли учащихся на отдых.
- В большинстве школ осенние каникулы стартуют 23 октября и продлятся до 30 октября.
- Учащиеся будут отдыхать большей частью неделю.