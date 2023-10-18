Все же в школах Тернопольщины и Киевщины предусмотрели осенние каникулы. Но не во всех общинах. Когда учащиеся в Киевской и Тернпольской областях пойдут на осенние каникулы, подскажет Образование 24.
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Когда осенние каникулы в школах Киевщины
Школьники на Киевщине осенью будут отдыхать от обучения в разное время, уточнили в Департаменте образования и науки Киевской ОВА. Даты зависят от структуры и продолжительности учебного года и срока зимних каникул.
Так, 284 школы – около половины всех – запланировали осенние каникулы на период 23 – 29 октября. С 30 октября по 5 ноября будут каникулы учащиеся еще 212 заведений области. В 4 школах запланировали осенний отдых детей в другие сроки.
Зато перенесли осенние каникулы на зиму в 130 школах в Маловильшанской, Ставищенской, Таращанской, Переяславской, Пристоличной, Девичковской, Калиновской и Кожанской общинах.
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Когда учащиеся на Тернопольщине идут на осенний отдых
В школах 46 общин Тернопольской области запланировали осенние каникулы. Дети будут отдыхать неделю. В еще 9 общинах школьники не будут отдыхать осенью 2023 года, рассказала глава областного департамента образования и науки Ольга Фома.
Она уточнила, что в 25 общинах каникулы стартуют 23 октября; в еще 21 общине – 28, 29, 30 октября. И добавила, что перенос осенних каникул на зиму обусловлен желанием сэкономить на энергоносителях.