Все ж у школах на Тернопільщині та Київщині передбачили осінні канікули. Але не у всіх громадах. Коли учні у Київській та Тернпільській областях підуть на осінні канікули, підкаже Освіта 24.

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Коли осінні канікули у школах Київщини

Школярі на Київщині восени відпочиватимуть від навчання у різний час, уточнили у Департаменті освіти і науки Київської ОВА. Дати залежать від структури і тривалості навчального року, а також терміну зимових канікул.

Так, 284 школи – близько половини усіх – запланували осінні канікули на період 23 – 29 жовтня. З 30 жовтня по 5 листопада матимуть канікули учні ще 212 закладів обалсті. У 4 школах запланували осінніій відпочинок дітей в інші терміни.

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Натомість перенесли осінні канікули на зиму у 130 школах у Маловільшанській, Ставищенській, Таращанській, Переяславській, Пристоличній, Дівичківській, Калинівській та Кожанській громадах.