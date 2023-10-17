В учебном году прошли осенние, зимние и весенние каникулы. Когда учащиеся в Днепре пойдут отдыхать осенью 2023 года, читайте дальше.
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Когда осенние каникулы в школах Днепра 2023
В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета сообщили, что каникулы в школах города стартуют 30 октября и продлятся до 7 ноября 2023 года.
Тем не менее даты осеннего отдыха школьников могут изменить. Все зависит от ситуации в стране и регионе.
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В школах Украины могут ввести длительные каникулы
- В МОН Украины предупреждали, что учащиеся в рамках этого учебного года могут иметь длительные каникулы.
- Такой отдых для школьников могут объявить, если этого потребует энергетическая ситуация в стране.
- В частности, если будут сбои с электроэнергией, детей могут отправить на каникулы. Решения будут приниматься на местах.