В учебном году прошли осенние, зимние и весенние каникулы. Когда учащиеся в Днепре пойдут отдыхать осенью 2023 года, читайте дальше.

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Когда осенние каникулы в школах Днепра 2023

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета сообщили, что каникулы в школах города стартуют 30 октября и продлятся до 7 ноября 2023 года.

Тем не менее даты осеннего отдыха школьников могут изменить. Все зависит от ситуации в стране и регионе.

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В школах Украины могут ввести длительные каникулы