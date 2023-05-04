Коли літні канікули у Києві та області та скільки відпочиватимуть учні

Цьогоріч через повномасштабну війну місцева влада разом з освітянами самостійно може встановлювати дату закінчення навчального року. Але має зважати на безпекову ситуацію у регіоні.

Так само на місцях можуть визначати і дати відпочинку учнів від навчання. Коли розпочнуться літні канікули 2023 в Києві та області та скільки триватимуть, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Коли літні канікули 2023 у Києві та області

Навчання у київських школах триватиме до 30 червня 2023 року. Відповідну рекомендацію надало директорам управління освіти столиці.

Однак дати старту та закінчення учнівського відпочинку кожна школа може визначати самостійно. Все ж директори шкіл здебільшого дослухаються до рекомендацій освітнього управління.

Натомість у Київській міськраді зазначили, що 16 червня має відбутися День останнього дзвоника у школах. Документи про освіту випускникам видаватимуть упродовж 21 – 23 червня.

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Коли відпочиватимуть школярі на Київщині

Більшість шкіл на Київщині завершать навчальний рік 31 травня. Натомість 1 червня у понад 350 мають стартувати літні канікули.

Все ж кожен заклад освіти у цей навчальний рік, який триває у межах повномасштабної війни, самостійно може визначати дати відпочинку школярів.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко уточнив, що частина шкіл області розпочала офлайн-навчання в різний час, мали різну тривалість канікул протягом року. Тож і навчальний рік закінчують по-різному – з 26 травня до 16 червня.

359 шкіл області завершать освітній процес 31 травня, 44 заклади – 26 травня, 220 шкіл – у період з 2 по 9 червня. 15 закладів розпочнуть канікули із 17 червня.

До слова, в області функціонує 638 шкіл.