Коли будуть осінні канікули у школах Києва у 2024 році: дати вже визначили

У школах Києва восени запланували організувати канікули для учнів. Вони триватимуть тиждень.

Точні дати назвав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. При цьому зазначав, що у цьому навчальному році столичним школам радять організувати освітній процес максимально офлайн.

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Коли будуть осінні канікули у школах Києва

Так, осінні канікули у школах Києва триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Перший дзвоник для школярів столичних шкіл пролунав 2 вересня.

Раніше міська влада пропонувала закладам освіти організувати перший семестр у межах 2 вересня – 21 грудня 2024 року. А другий протягом 13 січня – 30 травня 2025 року.

Мондриївський також зазначав, що безпека у місті та інші чинники можуть впливати на організацію освітнього процесу, тож можливе і коригування структури 2024/2025 навчального року.

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Чи будуть осінні канікули у школах України у 2024 році

Новий навчальний рік у школах України стартував 2 вересня 2024 року.

Учні навчатимуться у його межах офіційно до 30 червня 2025 року.

Міносвіти України дозволило школам самостійно визначати дати канікул у межах цього навчального року.

Так, заклади освіти можуть і не відпускати учнів на відпочинок восени, а організувати довші канікули взимку.

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