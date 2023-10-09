Дати різні, відпочинок уже скоро: коли у школах Львівщини будуть осінні канікули

На Львівщині немає єдиного графіку осінніх канікул для всіх шкіл. Школярі можуть відпочивати у різні дати.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповів директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. При цьому уточнив, що осінній відпочинок учнів восени триватиме тиждень.

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Коли осінні канікули у школах Львівщини 2023

Посадовець повідомив: школи на Львівщині мають педагогічну автономію і можуть встановлювати свої графіки канікул. При цьому термін відпочинку учнів має становити не менше 30 календарних днів за весь навчальний рік. Ці 30 днів відпочинку учнів розмежовують на осінні, зимові і весняні канікули.

Кожна школа по-різному встановлює дати канікул. Навіть у межах однієї громади можуть бути різні дати,

– зауважив Паска.

І додав, що у більшості шкіл області осінні канікули стартують 23 жовтня і триватимуть тиждень – до 30 жовтня.

Приблизно 58% шкіл матиме канікули з 23 жовтня до 30 жовтня. (На Львівщині є 1093 школи). З 30 жовтня – ще 31%. Не мають канікул восени школи у 4 територіальних громадах. Вони, імовірно, перенесли їх на зиму,

– уточнив чиновник.

І зауважив, що ще 5% шкіл Львівської області матимуть канікули в інший час. Це означає, що в межах однієї громади діятимуть різні графіки осіннього відпочинку дітей.

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Наприклад, у Самборі: різні школи мають різний графік і дату старту канікул – хто з 1 листопада, хто з 23 жовтня, хто з 30 жовтня, додав очільник освітнього департаменту Львівської ОВА.

Також Паска уточнив, що вже за тиждень, з 16 жовтня, стартує відпочинок учнів у Комарнівській територіальній громаді.

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Коли осінні канікули у школах України 2023