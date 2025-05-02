Коли у школах пролунає останній дзвоник у 2025 році: дати по регіонах

Навчальний рік 2024 – 2025 у школах України офіційно завершиться 30 червня. Однак у разі виконання шкільної програми школярі можуть піти на канікули вже після 30 травня.

Тож дати проведення свята останнього дзвоника у школах відрізнятимуться. Коли пролунає останній дзвоник у закладах освіти у різних регіонах України, розповідає 24 Канал.

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Коли буде останній дзвоник у школах у 2025 році

Кожна школа у межах цього навчального року, зазначає Міністерство освіти і науки України, може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року у межах, погоджених урядом.

Київ

У школах Києва останній дзвоник прозвучить 30 травня. Протягом 31 травня – 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1 – 10-х класів, розповіли у КМДА.

Черкаси

Останній дзвоник у Черкасах пролунає 30 травня, повідомила заступниця мера Анастасія Чубіна.

Луцьк

Останні дзвоники у школах Луцька мають прозвучати 30 – 31 травня, розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Рівне

У Рівному 30 травня у гімназіях та ліцеях має пролунати останній дзвоник, повідомили у Рівненській міській раді.

Чернівці

У більшості шкіл Чернівців навчальний рік завершиться 30 травня. Про це сайту 0372 повідомили в Управлінні освіти міської ради. Педагогічні ради шкіл самостійно визначають день проведення останнього дзвоника.

Харків

Цьогоріч навчання у школах завершиться 30 травня. Останні дзвоники у школах Харкова з міркувань безпеки відбудуться онлайн, повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

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Кривий Ріг

Навчальний рік у місті закінчиться 31 травня, розповіла очільниця департаменту освіти та науки Тетяна Кріпак.

Одещина

Освітній процес в Одеській області завершиться 30 травня. Це єдина дата для шкіл всього регіону, повідомили в обласному Департаменті освіти.

Щодо свята останнього дзвоника, то у військовій адміністрації задля безпеки порадили не збирати велелюдних скупчень. Формат проведення заходів заклади освіти обиратимуть індивідуально, під особисту відповідальність кожного керівника, за рішенням засновників. І тільки там, де є укриття.

Івано-Франківськ

У більшості ліцеїв та гімназій Івано-Франківська цей навчальний рік завершиться 30 травня 2025 року, розповіла директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко. Стосовно проведення свята останнього дзвоника – кожен заклад сам вирішує, коли його проводити.

Тернопіль

Останній дзвоник у школах Тернополя пролунає 30 травня, повідомила Терену начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк.

У більшості громад Тернопільщини останній дзвоник також пролунає 30 травня. Однак у деяких школах – на початку червня, повідомила директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.