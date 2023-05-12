Коли закінчиться навчальний рік та лунатиме останній дзвоник у школах Рівного
Джерело:rivne.media
Навчання у школах Рівного у межах цього навчального року триватиме до кінця травня. Останній дзвоник лунатиме 2 червня.
Про це розповів заступник начальника управління освіти Рівного Василь Харковець. Також уточнив, чи будуть у школах міста організовувати випускні.
Дивіться також Коли стартують літні канікули і буде останній дзвоник у школах Києва
Чи будуть випускні у школах Рівного
У місті вже другий рік поспіль не буде ходи випускників, уточнив чиновник. Управління освіти також не рекомендуватиме випускні вечори. Все ж остаточне рішення ухвалюватимуть на педрадах у школах.
Традиційної ходи вже не робитимемо. Спочатку це було у зв'язку із коронавірусом, а тепер через війну,
– уточнив освітянин.
І додав, що кожна школа сама вирішуватиме, як вручати документи про закінчення школи випускникам.
Також у 2023 році не організовуватимуть у Рівному літніх таборів при школах. Раніше у місті їх відвідували близько 6,5 тисячі дітей.
До теми Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023
- Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
- Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
- Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.