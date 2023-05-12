Коли закінчиться навчальний рік та лунатиме останній дзвоник у школах Рівного

Навчання у школах Рівного у межах цього навчального року триватиме до кінця травня. Останній дзвоник лунатиме 2 червня.

Про це розповів заступник начальника управління освіти Рівного Василь Харковець. Також уточнив, чи будуть у школах міста організовувати випускні.

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Чи будуть випускні у школах Рівного

У місті вже другий рік поспіль не буде ходи випускників, уточнив чиновник. Управління освіти також не рекомендуватиме випускні вечори. Все ж остаточне рішення ухвалюватимуть на педрадах у школах.

Традиційної ходи вже не робитимемо. Спочатку це було у зв'язку із коронавірусом, а тепер через війну,

– уточнив освітянин.

І додав, що кожна школа сама вирішуватиме, як вручати документи про закінчення школи випускникам.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Також у 2023 році не організовуватимуть у Рівному літніх таборів при школах. Раніше у місті їх відвідували близько 6,5 тисячі дітей.

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