Об этом рассказал заместитель начальника управления образования Ровно Василий Харковец. Также уточнил, будут ли в школах города организовывать выпускные.
Смотрите также Когда стартуют летние каникулы и будет последний звонок в школах Киева
Будут ли выпускные в школах Ровно
В городе уже второй год подряд не будет шествия выпускников, уточнил чиновник. Управление образования также не будет рекомендовать выпускные вечера. Все же окончательное решение будет принято на педсоветах в школах.
Традиционного шествия уже не будем делать. Сначала это было в связи с коронавирусом, а теперь из-за войны,
– уточнил педагог.
И добавил, что каждая школа сама будет решать, как вручать документы об окончании школы выпускникам.
Также в 2023 году не будут организовывать в Ровно летние лагеря при школах. Ранее в городе их посещали около 6,5 тысяч детей.
К теме Летние каникулы 2023 в Украине: когда и сколько будут отдыхать
Когда в Украине закончится учебный год 2023
- Согласно образовательному закону, продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.
- Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.
- Как отметили в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации безопасности, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.