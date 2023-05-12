Об этом рассказал заместитель начальника управления образования Ровно Василий Харковец. Также уточнил, будут ли в школах города организовывать выпускные.

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Будут ли выпускные в школах Ровно

В городе уже второй год подряд не будет шествия выпускников, уточнил чиновник. Управление образования также не будет рекомендовать выпускные вечера. Все же окончательное решение будет принято на педсоветах в школах.

Традиционного шествия уже не будем делать. Сначала это было в связи с коронавирусом, а теперь из-за войны,

– уточнил педагог.

И добавил, что каждая школа сама будет решать, как вручать документы об окончании школы выпускникам.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Также в 2023 году не будут организовывать в Ровно летние лагеря при школах. Ранее в городе их посещали около 6,5 тысяч детей.

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