Зато последний звонок прозвучит в учебных заведениях города в середине июня. Когда стартуют летние каникулы в школах Киева в 2023 году и сколько будут отдыхать ученики, читайте в материале 24 Канала.

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Когда летние каникулы 2023 года в школах Киева

Тем не менее, в рамках этого учебного года каждая школа имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул и дату окончания учебы учеников. Но при этом учитывать ситуацию с безопасностью. Но обычно педагоги прислушиваются к рекомендациям управления образования столицы.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Так, в Киевском городском совете сообщили, что День последнего звонка в школах состоится 16 июня. Документы об образовании выпускники могут забрать 21 – 23 июня.

Когда летние каникулы в школах Киевщины

В Киевской области учебный год в большинстве школ завершится 31 мая. 1 июня в более чем 350 учебных заведениях начнутся летние каникулы.

Все же глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что учеба во втором семестре в части школ области началась в разные дни. Так, учебный год в школах Киевщины закончится по-разному – с 26 мая по 16 июня.