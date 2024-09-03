Коли розпочинається навчальний рік 2024-2025 у школах Польщі

У школах Польщі відтепер навчатиметься ще більше учнів з України. Польські посадовці вирішили, що школярі з нашої країни повинні вчитися очно у місцевих закладах освіти.

Такі зміни впровадили у життя з початком нового навчального року. А стартував він у Польщі 2 вересня 2024 року, зазначає Освіта 24.

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Коли почалося навчання у школах Польщі

У 2024/2025 навчальному році учні та вчителі вчитимуться і працюватимуть до 27 червня 2025 року. Такою є дата завершення освітнього процесу, як свідчать дані оприлюдненого Міністерством національної освіти Польщі календаря.

Зауважимо при цьому, що дату початку нового шкільного року визначає відповідне розпорядження міністра освіти Польщі. Відповідно до документа, навчання у школах стартує у перший робочий день вересня. Якщо 1 вересня – вихідний, навчальний рік починається у найближчий понеділок.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Так, у 2024 році 1 вересня "випало" на неділю, тож учні сіли за парти 2 вересня, у понеділок.

У межах цього навчального року у школах Польщі також передбачили канікули.