Новий навчальний рік у школах Одеси: коли стартує навчання і як вчитимуться учні

Навчальння у школах Одеси стартує 2 вересня. Перші уроки присвятять пам'яті Героїв, які віддали життя за Україну.

Про це на брифінгу розказала директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. І уточнила, що у перший день нового навчального року також відбудуться навчання з безпеки.

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Скільки учні підуть до одеських шкіл

В Одесі на сьогодні є 98,5 тисячі учнів. Напередодні повномасштабного вторгнення було майже 110 тисяч. Торік майже 100 тисяч, уточнила чиновниця. Частина дітей виїхала з міста, частина приїхала, тікаючи від війни, з інших регіонів України. Мовиться про 5,5 тисячі дітей-переселенців.

З 120 закладів середньої освіти, які працюватимуть в Одесі цього навчального року, 92 мають власні укриття. Це досить велика цифра, адже укриття можна розмістити не в кожній будівлі,

– розповіла Буйневич.

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Як відбуватиметься навчання у школах Одеси

З вересня 77% від загальної кількості школярів Одеси навчатимуться у змішаному режимі. Різні школи розподілятимуть години навчання по-різному: деякі навчатимуться тиждень через тиждень, деякі – день через день, в інших закладах найскладніші для засвоєння предмети педагоги викладатимуть очно, простіші – дистанційно.

Ми втратили близько половини тисячі вчителів, які виїхали. Оскільки кількість дітей, які навчаються очно, збільшується, працювати дистанційно ці вчителі також не можуть,

– повідомила чиновниця.

Форму навчання дитини обирають батьки.

Є в одеських школах і сімейна домашня форма навчання, педагогічний патронаж, однак, щоб отримати дозвіл на такий вид навчання, бажання батьків буде замало,

– уточнила Буйневич.

І додала: мають бути певні причини: зазвичай медичні висновки, які чітко регламентують, що дитина потребує педагогічного патронажу.

Також вона розповіла, що місця для дітей, які тимчасово виїхали з Одеси, у школі зберігають. Але перед поверненням в Україну необхідно взяти в закордонному закладі освіти документи, які підтверджують те, що в період проживання в іншій країні, дитина там навчалася.

Зазнають змін і розклади занять, аби діти, які навчатимуться у другу зміну, могли раніше завершувати навчання.