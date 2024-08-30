Об этом на брифинге рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. И уточнила, что в первый день нового учебного года также состоятся учения по безопасности.

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Сколько учеников пойдут в одесские школы

В Одессе на сегодня есть 98,5 тысяч учеников. Накануне полномасштабного вторжения было почти 110 тысяч. В прошлом году почти 100 тысяч, уточнила чиновница. Часть детей выехала из города, часть приехала, убегая от войны, из других регионов Украины. Говорится о 5,5 тысячах детей-переселенцев.

Из 120 учреждений среднего образования, которые будут работать в Одессе в этом учебном году, 92 имеют собственные укрытия. Это достаточно большая цифра, ведь укрытие можно разместить не в каждом здании,

– рассказала Буйневич.

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Как будет происходить обучение в школах Одессы

С сентября 77% от общего количества школьников Одессы будут учиться в смешанном режиме. Разные школы будут распределять часы обучения по-разному: некоторые будут учиться неделю через неделю, некоторые – день через день, в других заведениях сложные для усвоения предметы педагоги будут преподавать очно, простые – дистанционно.

Мы потеряли около половины тысячи учителей, которые уехали. Поскольку количество детей, которые учатся очно, увеличивается, работать дистанционно эти учителя также не могут,

– сообщила чиновница.

Форму обучения ребенка выбирают родители.

Есть в одесских школах и семейная домашняя форма обучения, педагогический патронаж, однако, чтобы получить разрешение на такой вид обучения, желания родителей будет мало,

– уточнила Буйневич.

И добавила: должны быть определенные причины: обычно медицинские заключения, которые четко регламентируют, что ребенок нуждается в педагогическом патронаже.

Также она рассказала, что места для детей, которые временно выехали из Одессы, в школе сохраняют. Но перед возвращением в Украину необходимо взять в зарубежном учебном заведении документы, подтверждающие то, что в период проживания в другой стране, ребенок там учился.

Изменятся и расписания занятий, чтобы дети, которые будут учиться во вторую смену, могли раньше завершать обучение.