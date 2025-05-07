Коли розпочинається вступна кампанія у Польщі: чи не пропустили ви терміни

Зовсім трохи залишилося до НМТ. Якщо хтось з українських абітурієнтів обрав польські заклади освіти для навчання, зверніть увагу чи не проґавили ви терміни.

Навчальний рік у Польщі відрізняється від українського, а тому і зовсім інші терміни вступу у навчальні заклади. 24 Канал розповідає про терміни подачі документів, посилаючись на ресурс StudyForYou.

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Коли вступ до навчальних закладів у Польщі

Щороку збільшується кількість українських абітурієнтів, які хочуть вступити до польських університетів. Мова іде про тих, хто виїхав раніше до Польщі та тих, хто зараз проживає в Україні.

Вступ до навчальних закладів Польщі здійснюється двічі на рік – влітку та взимку. Якщо абітурієнт не встигає подати документи в літній період, то є можливість вступити взимку.

Літній набір студентів стартує з 1 травня і закінчується 28 серпня . Однак, зверніть увагу, деякі виші приймають документи лише до середини липня. Навчання починається з 1 жовтня.

студентів стартує з . Однак, зверніть увагу, деякі виші приймають документи лише до середини липня. Навчання починається з 1 жовтня. Зимовий набір проходить з 1 листопада по 28 лютого. Навчання в університеті стартує з 1 березня.

Ресурси, які допомагають абітурієнтам із вступом, радять заздалегідь подати заявку на обрану спеціальність і своєчасно підготувати пакет усіх документів. Щоб не пропустити важливі дедлайни – слід регулярно моніторити сайти обраних вами університетів.

Зазвичай терміни виглядають таким чином:

Початок вступної реєстрації до польських ВНЗ (відкриття реєстраційних платформ для подачі заявок на вступ): середина квітня – початок червня;

Закінчення реєстраційних процедур в державних університетах на польськомовні напрямки: початок – кінець липня;

Закінчення реєстраційних процедур в державних університетах на англомовні напрямки: кінець липня – середина серпня;

Закінчення реєстраційних процедур до приватних університетів на польськомовні напрямки: кінець липня – кінець серпня;

Закінчення реєстраційних процедур до приватних університетів на англомовні напрямки: кінець липня – кінець серпня;

Подекуди, можна надсилати заявку у вибраний польський ВНЗ – з 1 вересня того року, який передує року вступу, тобто коли ви ще навчаєтеся в 11 класі. Так ви будете впевнені, що місце на факультеті, яке вас цікавить, буде заброньовано, і вистачить часу для належної підготовки.

Тогорічна вступна кампанія продемонструвала, що багато польських університетів вже у квітні закрили ліміт місць для іноземців на факультетах медичного, економічного, технічного спрямування (ця сфера має найбільший попит серед українців).

Це пояснюється як попитом на обрану спеціальність, так і обмеженою кількістю місць для студентів-іноземців. Крім того, чимало приватних вишів працюють за принципом "хто переший подав заявку, того і місце".

Завчасна подача документів гарантує і місця у гуртожитках для студентів – тут важлива черговість подачі заявки та документів.

Як проходить реєстрація у ВНЗ

Вступ до ВНЗ відбувається у кілька кроків – від реєстрації до подачі оригіналів документів.

Крок 1. Реєстрація на навчання, яка відбувається у кілька етапів:

Подача онлайн заявки на навчання – реєстрація в онлайн системі університету. В онлайн систему необхідно внести інформацію про себе – дані паспорта, адрес реєстрації, кореспонденційні дані, контактні дані та дані про закінчений навчальний заклад. Заповнення заявки можна виключно польською чи англійською мовами. Якщо ВНЗ не має власної системи онлайн реєстрації, то в такому випадку необхідно зв’язатися з приймальною комісією для уточнення проведення реєстраційного процесу.

В онлайн систему необхідно внести інформацію про себе – дані паспорта, адрес реєстрації, кореспонденційні дані, контактні дані та дані про закінчений навчальний заклад. Заповнення заявки можна виключно польською чи англійською мовами. Якщо ВНЗ не має власної системи онлайн реєстрації, то в такому випадку необхідно зв’язатися з приймальною комісією для уточнення проведення реєстраційного процесу. Оплата реєстраційного збору (opłata rejestracyjna). Це одноразова оплата за розгляд приймальною комісією документів абітурієнта. Реєстраційна оплата мусить бути внесена за реквізитами поданими ВНЗ не пізніше останнього дня реєстраційного процесу. Якщо реєстраційна оплата не була внесена або внесена з порушенням термінів то вступна заявка абітурієнта буде скасована. Вартість реєстраційної оплати – різна, і залежить від вибраного навчального закладу та спеціальності (державні університети – від 85 PLN (20 EUR) до 200 EUR; приватні університети – від 80 EUR – 250 EUR). Важливо знати, що вартість реєстраційного збору не повертається університетом при подальшій відмові від участі в вступному процесі або відмови ВНЗ від зарахування на навчання.

Це одноразова оплата за розгляд приймальною комісією документів абітурієнта. Реєстраційна оплата мусить бути внесена за реквізитами поданими ВНЗ не пізніше останнього дня реєстраційного процесу. Якщо реєстраційна оплата не була внесена або внесена з порушенням термінів то вступна заявка абітурієнта буде скасована. Вартість реєстраційної оплати – різна, і залежить від вибраного навчального закладу та спеціальності (державні університети – від 85 PLN (20 EUR) до 200 EUR; приватні університети – від 80 EUR – 250 EUR). Важливо знати, що вартість реєстраційного збору не повертається університетом при подальшій відмові від участі в вступному процесі або відмови ВНЗ від зарахування на навчання. Додання в електронній системі сканованих копій документів. На даному етапі важливо вчасно (згідно з термінами) завантажити в онлайн систему сканкопії всіх документів, які вимагаються ВНЗ. Найчастіше це: електронне фото, сканкопія закордонного паспорта, атестат та додаток; присяжний або нотаріальний переклад атестата та додатку (державні навчальні заклади вимагають в більшості присяжний переклад, приватні дають можливість і нотаріальний. Абітурієнти з країн СНД, крім України та Білорусі зобов’язані подавати документи виключно з присяжним перекладом), сертифікат, що підтверджує рівень знання польської (для польськомовних напрямків) та англійської (для англомовних напрямків) мови, та інші документи, які будуть передбачені реєстраційним процесом

Важливо! При не вчасному внесенні документів до онлайн системи університет може відхилити вашу вступну заявку.

Онлайн реєстрація важлива / Freepik

Крок 2. Визначення рейтингу чи складання вступного (творчого) іспиту.

Якщо всі вимоги до реєстраційного процесу були виконані вчасно і вступ на вашу спеціальність не передбачає вступних іспитів, то навчальний заклад починати розгляд реєстраційних даних абітурієнтів – від 3 до 14 днів. Визначається рейтинг абітурієнта, а на нього впливають оцінки з вибраних предметів або загального середнього балу атестата.

Якщо обрана спеціальність передбачає вступні іспити, то приймальна комісія формуватиме рейтинг абітурієнтів на зарахування на основі результатів з вступного іспиту чи оцінювання портфоліо та оцінок з вибраних предметів або загального середнього балу атестата.

Крок 3. Подача оригіналів документів

Після отримання рішення про зарахування необхідно підготувати оригінали документів та подати до приймальної комісії, згідно з вказаними термінами.

Врахуйте – якщо ви вступаєте до державних навчальних закладів, то бажано підготувати оригінали документів, ще до рішення про зарахування, оскільки на подачу оригіналів виділяють від 2 до 7 робочих днів. У випадку не вчасної подачі оригіналів документів рішення про зарахування можуть скасувати, а ваше місце передати іншому кандидату.

Більшість приватних університетів дають можливість подати оригінали документів по приїзду на навчання, але для зарахування необхідно буде оплатити мінімум семестрової вартості навчання.

Сам навчальний рік в Польщі триває 10 місяців. Він складається з двох семестрів:

зимовий (1 жовтня – 15 лютого),

весняний (1 березня – 20 червня),

дві сесії, після кожного семестру.

Крім того, є і канікули. В польських університетах є різдвяні канікули (20 грудня – 2 січня), семестрові (23 лютого – 1 березня), літні (20 червня – 1 жовтня). Літні канікули студенти польських університетів, зазвичай, використовують для навчання за обміном або для стажування за кордоном.