Коли у школах Тернополя будуть літні канікули у 2025 році

Останній дзвоник у школах Тернополя прозвучить 30 травня. Потім учні підуть на літні канікули.

Відпочиватимуть діти протягом трьох місяців. Про це Терену повідомила начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк, зазначає 24 Канал.

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Коли будуть літні канікули у школах Тернополя

Літні канікули триватимуть до 1 вересня. Відповідні дати стосуються усіх шкіл міста.

У більшості громад Тернопільської області останній дзвоник також пролунає 30 травня. Однак у деяких школах – на початку червня, повідомила директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Більша частина територіальних громад завершує навчальний рік 30 травня. Проте є ті, в яких навчальний рік закінчується 3, 4, 5 або ж 6 червня. Це зумовлено тим, що деякі школи мали довші зимові канікули, карантин чи випадки, через які навчальний рік закінчується пізніше,

– каже Ольга Хома.

Так, у Мельнице-Подільській громаді навчальння у школах завершиться 3 червня. У Нагірянській та Білецькій – 4 червня. У Скала-Подільській – 5 червня. У Підволочиській, Монастириській, Чортківській, Вишнівецькій – 6 червня.

Літні канікули у всіх школах Тернопільської області триватимуть до 1 вересня.