Коли в Україні стартує навчальний рік 2024-2025 для всіх студентів

Новий навчальний рік для школярів в Україні розпочався 2 вересня 2024 року. Натомість частина студентів у той час вже здобувала освіту.

Адже вони вийшли на навчання у серпні. Коли в Україні почався навчальний рік 2024-2025 для студентів, розповідає Освіта 24.

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Коли студенти повернулися на навчання

У червні Міносвіти України порадило українським університетам організувати початок навчання раніше – у серпні. Очільник МОН Оксен Лісовий заявив: це потрібно для того, аби зробити більші канікули в зимовий – найскладніший – період. Відповідно, щоб завершити навчання пізніше – у червні.

Частина вишів та коледжів дослухалася до порад МОН. Інші ж очікували на студентів у своїх стінах не у серпні, а у вересні.

Зазначимо при цьому, що дати старту навчання в університетах України відрізняються.

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Де студенти вийшли на навчання у серпні

В окремих регіонах України студенти здобували освіту вже у серпні. Навчання у них стартувало з 12, 19, 26 серпня.

Так, Національний університет біоресурсів і природокористування України розпочав роботу 19 серпня.

На Кіровоградщині також частина вишів і коледжів розпочала навчання у серпні – у різні дати.

На Буковині виші також планували розпочати навчання для студентів у серпні – у різні дати.