Ведь они вышли на обучение в августе. Когда в Украине начался учебный год 2024-2025 для студентов, рассказывает Образование 24.

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Когда студенты вернулись на учебу

В июне Минобразования Украины посоветовало украинским университетам организовать начало обучения раньше – в августе. Глава МОН Оксен Лисовой заявил: это нужно для того, чтобы сделать большие каникулы в зимний – самый сложный – период. Соответственно, чтобы завершить обучение позже – в июне.

Часть вузов и колледжей прислушалась к советам МОН. Другие же ожидали студентов в своих стенах не в августе, а в сентябре.

Отметим при этом, что даты старта обучения в университетах Украины отличаются.

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Где студенты вышли на обучение в августе

В отдельных регионах Украины студенты получали образование уже в августе. Обучение в них стартовало с 12, 19, 26 августа.

Так, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины начал работу 19 августа.

На Кировоградщине также часть вузов и колледжей начала обучение в августе – в разные даты.

На Буковине вузы также планировали начать обучение для студентов в августе – в разные даты.