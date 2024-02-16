Учні можуть вчитися влітку: коли закінчиться навчальний рік 2023/2024
Джерело:Міносвіти України
Навчальний рік 2023/2024 в Україні стартував 1 вересня 2023 року. Триватиме до 28 червня 2024 року.
У МОН нагадали, що під час воєнного стану тривалість навчального року встановлює уряд України. І вказали вищезгадані дати відповідно до постанови від 28 липня 2023 року № 782.
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У МОН назвали дату завершення навчального року 2023/2024
Як і раніше, навчальний рік триває до кінця червня – 29 – 30 червня. Цьогоріч – це вихідні.
Згідно з цим законом структуру й тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу освіти з урахуванням особливостей,
– повідомили у Міносвіти.
І додали, що тривалість канікул у школах у межах навчального року не може становити менше ніж 30 днів.
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Чи вчитимуться учні влітку
У міністерстві також зазначають, що дату завершення навчального року можуть визначати на місцях. Але педагогічні ради й керівники шкіл мають зважати на стан учнів, рівень освітніх втрат тощо.
У червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії тощо,
– додали у МОН.
Так, школа самостійно визначає тривалість навчального року, зокрема дату його закінчення. Також – дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника тощо.