Скільки триватимуть і коли будуть весняні канікули у школах Черкащини

На Черкащині частина учнів вже перебуває на весняних канікулах. Вони стартували цього тижня.

Однак навесні відпочиватимуть від навчання не всі учні на Черкащині. Деталі розповів очільник управління освіти й науки Черкаської ОВА Валерій Данилевський.

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Коли весняні канікули у школах Черкащини

Так, на Черкащині учні перших 12 шкіл пішли на відпочинок 19 березня.

Більшість закладів – понад 80 % – підуть на канікули з 25 березня. Відпочинок триватиме до 31 березня, тобто тиждень,

– повідомив чиновник.

І додав, що є окремі школи, учні яких матимуть канікули пізніше. Цих навчальних закладів 56. В них учні не вчитимуться протягом 1 – 7 квітня.

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В інших закладах освіти школярі підуть на канікули з 15 квітня також на тиждень. Такі різні дати пов'язані з тим, що адміністрація шкіл хоче зекономити на енергоносіях.

Єдиний заклад, який не матиме весняного відпочинку — Черкаський гуманітарний правовий ліцей,

– уточнив Данилевський.

І додав, що цей ліцей оголошував про довгі канікули взимку.