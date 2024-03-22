Однако весной будут отдыхать от учебы не все ученики в Черкасской области. Детали рассказал глава управления образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский.

Смотрите также Когда во Львове будут весенние каникулы в школах в 2024 году

Когда весенние каникулы в школах Черкасской области

Так, в Черкасской области ученики первых 12 школ ушли на отдых 19 марта.

Большинство заведений – более 80% – пойдут на каникулы с 25 марта. Отдых продлится до 31 марта, то есть неделю,

– сообщил чиновник.

И добавил, что есть отдельные школы, ученики которых будут иметь каникулы позже. Этих учебных заведений 56. В них ученики не будут учиться в течение 1 – 7 апреля.

З OPTIMA якісна профільна освіта та гнучке навчання доступні кожному. Щоб дізнатися особливості й переваги дистанційного коледжу та отримати відповіді на всі запитання, реєструйтеся на безоплатний вебінар, який відбудеться 2 квітня. Шлях до успішної кар’єри може початись вже сьогодні!

В других учебных заведениях школьники уйдут на каникулы с 15 апреля также на неделю. Такие разные даты связаны с тем, что администрация школ хочет сэкономить на энергоносителях.

Единственное заведение, которое не будет иметь весеннего отдыха - Черкасский гуманитарный правовой лицей,

– уточнил Данилевский.

И добавил, что этот лицей объявлял о длинных каникулах зимой.