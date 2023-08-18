Міністерство освіти і науки продовжить реформувати середню освіту. Проєкт вже показав свою ефективність, але для його реалізації потрібні додаткові кошти.

Проєкт Нової української школи – одна з найбільш потрібних та бажаних реформ. Певну її частину реалізувати вже вдалося, але через брак ресурсів її розвиток відбувається не так швидко, як цього хотілося б.

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Впровадження НУШ повертається

Як розповів очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий, проєкт НУШ вже незабаром планують відновити. Реформа вже стартувала, але "застрягла" на початковому етапі.

Вийшли в базову школу і проєкт зупинився. І рік педагоги витягували це все на власному ентузіазмі, по-суті рятували цю реформу,

– розповів міністр.

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За його словами, уряд вже виділив 1,5 мільярда гривень на закупівлю необхідного обладнання для базової школи і шкіл на деокупованих територіях. Відтак, вже найближчим часом можна буде говорити про відновлення реформи.

Також Лісовий наголосив, що вже на початковій стадії НУШ продемонструвала свою ефективність. Батьки залишили хороші відгуки, а показники результативності дітей суттєво виросли.