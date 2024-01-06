У більшості шкіл України зараз тривають зимові канікули. Діти повернуться на навчання невдовзі.

Здебільшого учні відпочивають цієї зими два або три тижні. Коли закінчаться зимові канікули у школах Рівного та Житомира, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Рівного

Учні у Рівному пішли на зимові канікули 25 грудня 2023 року. Відпочиватимуть вони від навчання до 7 січня 2024 року включно.

Натомість школярі в області мають інший графік відпочинку від навчання. На Рівненщині понад 300 шкіл запланували три тижні зимових канікул і майже 200 шкіл – двотижневі.

Коли учні у Житомирі повернуться на навчання

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

У️ школах Житомира зимові канікули стартували 23 грудня 2023 року. Школярі відпочиватимуть до 14 січня 2024 року.

А вже 15 січня 2024 року повернуться на навчання.