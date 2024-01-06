Здебільшого учні відпочивають цієї зими два або три тижні. Коли закінчаться зимові канікули у школах Рівного та Житомира, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Рівного

Учні у Рівному пішли на зимові канікули 25 грудня 2023 року. Відпочиватимуть вони від навчання до 7 січня 2024 року включно.

Натомість школярі в області мають інший графік відпочинку від навчання. На Рівненщині понад 300 шкіл запланували три тижні зимових канікул і майже 200 шкіл – двотижневі.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Коли учні у Житомирі повернуться на навчання

У️ школах Житомира зимові канікули стартували 23 грудня 2023 року. Школярі відпочиватимуть до 14 січня 2024 року.

А вже 15 січня 2024 року повернуться на навчання.