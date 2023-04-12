Планували продовжити: коли закінчиться навчальний рік у школах Києва

Навчальний рік 2022 – 2023 для столичних учнів закінчиться 30 червня. Таку рекомендацію отримали школи у Києві.

16 червня діти відсвяткують День останнього дзвоника. А документи про освіту випускники зможуть отримати протягом 21 – 23 червня.

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Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023 у Києві

Остаточні рішення щодо дат початку, закінчення канікул і навчання ухвалює кожна школа окремо. Але директори зазвичай дослухаються до рекомендацій КМДА.

До слова, раніше інформували, що у Києві можуть продовжити навчальний рік у школах.

Зауважимо: з вересня 2022 року навчання відновили лише школи зі сховищами. Станом на початок вересня 95% шкіл були готові працювати у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн.

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Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023 в Україні