Планували продовжити: коли закінчиться навчальний рік у школах Києва
Навчальний рік 2022 – 2023 для столичних учнів закінчиться 30 червня. Таку рекомендацію отримали школи у Києві.
16 червня діти відсвяткують День останнього дзвоника. А документи про освіту випускники зможуть отримати протягом 21 – 23 червня.
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Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023 у Києві
Остаточні рішення щодо дат початку, закінчення канікул і навчання ухвалює кожна школа окремо. Але директори зазвичай дослухаються до рекомендацій КМДА.
До слова, раніше інформували, що у Києві можуть продовжити навчальний рік у школах.
Зауважимо: з вересня 2022 року навчання відновили лише школи зі сховищами. Станом на початок вересня 95% шкіл були готові працювати у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн.
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Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023 в Україні
- Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року, навіть попри повномасштабну війну. Має тривати до 30 червня 2023 року.
- У його межах передбачені осінні, зимові, весняні та літні канікули. При цьому чиновники МОН наголошували, що дати канікул в українських школах можуть зміщуватися. Кожна школа може встановлювати їх самостійно, зважаючи на безпеку в регіоні.
- Однак важливо, аби тривалість відпочинку учнів, без врахування літніх канікул, не перевищувала 30 днів. При цьому влітку діти повинні відпочивати не менше двох місяців.