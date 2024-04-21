Цей навчальний рік у Харкові закінчиться наприкінці травня. Однак у серпні планують проводити додаткові заняття.

Таке рішення ухвалили, аби надолужити освітні втрати. Про це повідомила очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко.

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Коли у Харкові закінчиться навчальний рік 2023 – 2024

Чиновниця зазначила: у червні відбуватиметься національний мультипредметний тест.

У липні ми не працюватимемо, а от у серпні, за бажанням батьки можуть привести дітей до метросадочка, метрошколи чи підземної школи, де ми проводитимемо заняття з надолуження освітніх втрат, щоб діти могли повторити те, що вивчали, актуалізувати знання перед навчальним роком,

– повідомила Деменко.

Вона назвала освітні втрати величезною проблемою для всієї України. Тому у Харкові працюють над їх подоланням, адже, за словами очільниці освітнього департаменту Харкова, місто є лідером як у загальній середній освіті у країні, як і у вищій.

Новий навчальний рік у школах почнеться вчасно, з 1 вересня,

– наголосила Деменко.

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