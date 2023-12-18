Коли учні на Полтавщині йдуть на зимові канікули

Невдовзі у школах України розпочнуться зимові канікули. На Полтавщині вони триватимуть понад 10 днів.

Дати відпочинку учнів різняться у громадах. У місцевих управліннях освіти заявили, що початок та завершення канікул можуть погоджувати на місцях.

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Коли будуть зимові канікули у школах Полтавщини

Загальна тривалість канікул має не перевищувати 30 днів. Натомість територіальна громада може сама встановити дати канікул, зауважив очільник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

Так, у Лубенській громаді учні відпочиватимуть найдовше – 17 днів: з 29 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

У Кременчуцькій громаді зимові канікули триватимуть з 25 грудня до 7 січня.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

У Миргородській громаді учні не вчитимуться із 30 грудня до 14 січня.

У Полтавській громаді школярі будуть на канікулах два тижні: з 23 грудня до 7 січня включно.

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Коли будуть зимові канікули у школах Полтави