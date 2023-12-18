Коли учні на Полтавщині йдуть на зимові канікули
Джерело:Суспільне
Невдовзі у школах України розпочнуться зимові канікули. На Полтавщині вони триватимуть понад 10 днів.
Дати відпочинку учнів різняться у громадах. У місцевих управліннях освіти заявили, що початок та завершення канікул можуть погоджувати на місцях.
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Коли будуть зимові канікули у школах Полтавщини
Загальна тривалість канікул має не перевищувати 30 днів. Натомість територіальна громада може сама встановити дати канікул, зауважив очільник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.
Так, у Лубенській громаді учні відпочиватимуть найдовше – 17 днів: з 29 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.
У Кременчуцькій громаді зимові канікули триватимуть з 25 грудня до 7 січня.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
У Миргородській громаді учні не вчитимуться із 30 грудня до 14 січня.
У Полтавській громаді школярі будуть на канікулах два тижні: з 23 грудня до 7 січня включно.
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Коли будуть зимові канікули у школах Полтави
- У школах Полтави зимові канікули триватимуть два тижні.
- Учні підуть на відпочинок 23 грудня 2023 року.
- Повернуться на навчання 8 січня 2024 року.