Вони не вчитимуться два тижні. На канікули діти підуть у другій половині грудня.

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Коли будуть зимові канікули у школах Полтави

Так, зимові канікули у школах Полтави стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року включно.

Таке рішення ухвалили у міському департаменті освіти, повідомила очільниця пресслужби Полтавської міськради Марина Сєрова.

Натомість директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський раніше зазначав, що кожна школа може самостійно визначити дату початку та завершення канікул. Головне, аби у межах року школярі не відпочивали довше, ніж 30 днів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024