Они не будут учиться две недели. На каникулы дети уйдут во второй половине декабря.

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Когда будут зимние каникулы в школах Полтавы

Так, зимние каникулы в школах Полтавы стартуют 23 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 включительно.

Такое решение было принято в городском департаменте образования, сообщила глава прессслужбы Полтавского горсовета Марина Серова.

В то же время директор областного департамента образования Евгений Кончаковский ранее отмечал, что каждая школа может самостоятельно определить дату начала и завершения каникул. Главное, чтобы в пределах года школьники не отдыхали дольше 30 дней.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024