Не красний і сірєнєвий: як правильно назвати кольори українською 

Українці часто у своєму щоденному мовленні можуть вживати суржикові слова. Зокрема, у назвах кольорів.

При цьому правильні назви окремих кольорів краяни можуть і не згадати. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як називати популярні кольори українською правильно.

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Як правильно назвати кольори українською

Так, у п'ятдесят восьмій добірці розповімо, у назвах яких популярних кольорів ви можете найчастіше помилятися. Також запропонуємо правильні українські відповідники.

Зауважимо, що більшості українців назви деяких кольорів можуть здаватися звичними. Однак не всім, адже дехто з краян найменовує їх суржиковими словами.

Тож до вашої уваги – невелика добірка правильної кольорової гами.

красний – червоний;

кораловий, коралевий, яскраво-червоний;

В українській мові є слово "красний", але воно не позначає колір. "Красний" є синонімом до "гарний, чудовий, приємний". Так ще називають людину, яка має привабливу зовнішність.

До слова, ви можете називати цей яскраво-червоний колір і коралЕвим, і коралОвим, хоча часто слово "кораловий" вважають суржиковим.

бірюзовий, ніжно-голубий, який має колір бірюзи;

сірєнєвий – бузковий, ясно-ліловий;

Зауважимо, що в українській мові є слова "бірюзовий" та "бірюза", хоча вони можуть вам здаватися суржиковими. А от слова "сірєнєвий" немає.

бєжевий – бежевий, світло-коричневий з кремовим відтінком;

жолтий – жовтий;

сіній – синій;

зєльоний – зелений;

сєрий – сірий;

розовий – рожевий;

голубой – блакитний, голубий.

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Як запам'ятати послідовність кольорів веселки

Також радимо вам забути типову російську приказку "Каждий охотнік желает знать, где сидит фазан". Зокрема, якщо вчите своїх дітей запам'ятовувати послідовність кольорів веселки.

В українській мові натомість є чимало цікавих та колоритних фраз. До прикладу такі, які радимо вам запам'ятати:

Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати.

Чорноокий журавель з'їв без солі форель.

Чомусь осіння журба завжди буяє чумними фарбами.

Чарівниця осінь живе за берегом світлої фантазії.



Як запам'ятати послідовність кольорів веселки / Всеосвіта

Так, радимо вам запам'ятати правильні назви популярних кольорів. Ми ж у наступній добірці запропонуємо вам також правильні назви незвичних кольорів та їхніх відтінків. Окремі з них ви можете навіть і не знати.