Не "командировка": як правильно називати робочу поїздку
Ми можемо чудово знати, як правильно писати офіційні листи, але в робочій розмові раптом виринає звична "командировка". Слово настільки прижилося, що його вже майже не помічаємо.
Здається, що всі так кажуть, але українська має своє точне й давно відоме слово. Розповідаємо про нього з посиланням на "Горох".
Як правильно українською називати поїздку у справах?
У робочому спілкуванні слово "командировка" настільки звичне, що його легко не помітити. Але українською правильно – відрядження.
Саме таким словом називають службове доручення, пов'язане з виїздом куди-небудь, саму робочу поїздку та посвідчення про таку поїздку.
Чому не "командировка"? Бо "командировка" – російське слово, яке в українському мовленні часто вживають за звичкою та через тривале насаджування мови. Саме тому в українських словниках ви зустрінете слово "командировка", але з поміткою – "розмовне".
В офіційній документації уже послуговуються терміном "відрядження". Тож:
- командировка → відрядження;
- командирувати → відряджати;
- поїхати в командировку → поїхати у відрядження;
- службова командировка → службове відрядження;
- командіровочний лист → посвідчення про відрядження чи путівка;
- командіровочні → добові / витрати на відрядження;
- гроші на командіровку → кошти на відрядження.
Водночас не кожна робоча поїздка є відрядженням. Якщо людина просто їде у робочих справах, доречно сказати:
робоча поїздка,
службова поїздка
або поїздка у службових справах.
І річ не в тім, щоб механічно замінити одне слово іншим. Важливо поступово відвикати від звичних кальок і помічати, що українська має природні слова для цілком звичних ситуацій.