Не "командировка": як правильно називати робочу поїздку

Ми можемо чудово знати, як правильно писати офіційні листи, але в робочій розмові раптом виринає звична "командировка". Слово настільки прижилося, що його вже майже не помічаємо.

Здається, що всі так кажуть, але українська має своє точне й давно відоме слово. Розповідаємо про нього з посиланням на "Горох".

Як правильно українською називати поїздку у справах?

У робочому спілкуванні слово "командировка" настільки звичне, що його легко не помітити. Але українською правильно – відрядження.

Саме таким словом називають службове доручення, пов'язане з виїздом куди-небудь, саму робочу поїздку та посвідчення про таку поїздку.

Чому не "командировка"? Бо "командировка" – російське слово, яке в українському мовленні часто вживають за звичкою та через тривале насаджування мови. Саме тому в українських словниках ви зустрінете слово "командировка", але з поміткою – "розмовне".

В офіційній документації уже послуговуються терміном "відрядження". Тож:

командировка → відрядження;

командирувати → відряджати;

поїхати в командировку → поїхати у відрядження;

службова командировка → службове відрядження;

командіровочний лист → посвідчення про відрядження чи путівка;

командіровочні → добові / витрати на відрядження;

гроші на командіровку → кошти на відрядження.

Водночас не кожна робоча поїздка є відрядженням. Якщо людина просто їде у робочих справах, доречно сказати:

робоча поїздка ,

службова поїздка

або поїздка у службових справах.

І річ не в тім, щоб механічно замінити одне слово іншим. Важливо поступово відвикати від звичних кальок і помічати, що українська має природні слова для цілком звичних ситуацій.