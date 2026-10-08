Кажется, что все так говорят, но в украинском языке есть свое точное и давно известное слово. Рассказываем о нем со ссылкой на "Горох".
Как правильно на украинском языке называть поездку по делам?
В рабочем общении слово "командировка" настолько привычно, что его легко не заметить. Но на украинском правильно – відрядження.
Именно этим словом называют служебное поручение, связанное с выездом куда-либо, саму рабочую поездку и удостоверение о такой поездке.
Почему не "командировка"? Потому что "командировка" – русское слово, которое в украинской речи часто употребляют по привычке и из-за длительного насаждения языка. Именно поэтому в украинских словарях вы встретите слово "командировка", но с пометкой – "разговорное".
В официальной документации уже используется термин "відрядження". Итак:
- командировка → відрядження;
- командирувати → відряджати;
- поїхати в командировку → поїхати у відрядження;
- службова командировка → службове відрядження;
- командіровочний лист → посвідчення про відрядження чи путівка;
- командіровочні → добові / витрати на відрядження;
- гроші на командіровку → кошти на відрядження.
В то же время не каждая рабочая поездка является відрядженням. Если человек просто едет по рабочим делам, уместно сказать:
робоча поїздка,
службова поїздка
або поїздка у службових справах.
И дело не в том, чтобы механически заменить одно слово другим. Важно постепенно отучиться от привычных калек и замечать, что в украинском языке есть естественные слова для вполне привычных ситуаций.