Кажется, что все так говорят, но в украинском языке есть свое точное и давно известное слово. Рассказываем о нем со ссылкой на "Горох".

Как правильно на украинском языке называть поездку по делам?

В рабочем общении слово "командировка" настолько привычно, что его легко не заметить. Но на украинском правильно – відрядження.

Именно этим словом называют служебное поручение, связанное с выездом куда-либо, саму рабочую поездку и удостоверение о такой поездке.

Почему не "командировка"? Потому что "командировка" – русское слово, которое в украинской речи часто употребляют по привычке и из-за длительного насаждения языка. Именно поэтому в украинских словарях вы встретите слово "командировка", но с пометкой – "разговорное".

В официальной документации уже используется термин "відрядження". Итак:

командировка → відрядження;

командирувати → відряджати;

поїхати в командировку → поїхати у відрядження ;

; службова командировка → службове відрядження;

командіровочний лист → посвідчення про відрядження чи путівка;

командіровочні → добові / витрати на відрядження;

гроші на командіровку → кошти на відрядження.

В то же время не каждая рабочая поездка является відрядженням. Если человек просто едет по рабочим делам, уместно сказать:

робоча поїздка ,

службова поїздка

або поїздка у службових справах.

И дело не в том, чтобы механически заменить одно слово другим. Важно постепенно отучиться от привычных калек и замечать, что в украинском языке есть естественные слова для вполне привычных ситуаций.