Комітет ВРУ підтримав кандидатуру нового міністра освіти

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту підтримати призначення Оксена Лісового очільником Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомив голова профільного комітету та народний депутат від "Слуги народу" Сергій Бабак.

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Комітет ВРУ визначився із кандидатурою нового міністра освіти

Так, новим міністром освіти профільний комітет бачить науковця та воїна Оксена Лісового.

Комітет щойно одноголосно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України,

– повідомив Бабак.

Шкарлета відправили у відставку

Учора, 20 березня, Верховна Рада підтримала відставку попереднього очільника МОН Сергія Шкарлета.

"За" проголосували 295 нардепів.

Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.

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Хто такий Оксен Лісовий