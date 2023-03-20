Про це повідомив голова профільного комітету та нардеп "Слуги народу" Сергій Бабак.

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Освітній комітет ВРУ погодив відставку Шкарлета

Так, комітет пропонує Раді розглянути питання про відставку міністра освіти вже на найближчому пленарному засіданні.

Комітет щойно підтримав відставку Шкарлета. Всі – за, один член комітету утримався,

– повідомив Бабак.

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