Об этом сообщил глава профильного комитета и нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак.

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Образовательный комитет ВРУ согласовал отставку Шкарлета

Комитет предлагает Раде рассмотреть вопрос об отставке министра образования уже на ближайшем пленарном заседании.

Комитет только что поддержал отставку Шкарлета. Все – за, один член комитета воздержался,
– сообщил Бабак.

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Что известно об отставке Шкарлета

  • Сергей Шкарлет занимает должность министра образования и науки с декабря 2020 года.
  • В преддверии полномасштабного вторжения России в 2022 году студенты протестовали, требуя отставки Шкарлета.
  • 17 марта 2023 года появились сообщения о его увольнении. СМИ писали, что отставка от должности не инициатива министра Шкарлета – его попросили это, ведь решение давно назрело.
  • Шкарлет уже написал заявление на увольнение. Что интересно, совершил в нем ошибку: написал неправильно свою фамилию – "Шарлет" вместо "Шкарлет".
  • На заседание фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лисовой.
  • Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет свою работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск, куда отправился добровольцем.
  • Общественность очень положительно отзывается о будущем руководителе МОН.
  • Верховная Рада будет голосовать за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования на ближайшем пленарном заседании. После этого по представлению профильного комитета Комитета депутаты будут голосовать за назначение нового министра.