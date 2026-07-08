Лідер – не зі Львова: оприлюднили Консолідований рейтинг ЗВО України 2026 року

Опублікували Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року. Він охоплює результати 240 ЗВО нашої держави.

Про це інформує Osvita.ua. Також містить 10 тематичних підрейтингів.

Які виші потрапили до рейтингу

Зокрема, визначали найкращі класичні, технічні, аграрні, педагогічні, медичні, мистецькі, приватні виші. Також найкращі київські виші, найкращі ЗВО та областей.

Для укладання Консолідованого рейтингу використали дані відомих рейтингів: "ТОП-200 Україна", "Scopus", "Бал НМТ на контракт".

Найкращі виші за даними рейтингу

Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він очолює перелік найкращих ЗВО нашої країни впродовж десяти років. Цей університет також є лідером у підрейтингу класичних університетів.

Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє – Національний університет "Львівська політехніка". Він також став найкращим технічним університетом країни.

На четвертій сходинці розташувався Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

П'яту сходинку віддали Харківському національному університету імені Каразіна.

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Перелік найкращих аграрних університетів очолив Національний університет біоресурсів і природокористування.

Найкращим педагогічним ЗВО став Тернопільський національний педагогічний університет імені Гнатюка.

Найкращим медичним – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Лідером з-посеред мистецьких закладів України визнали Київський національний університет культури і мистецтв.

Серед приватних ЗВО найкращі показники цьогоріч продемонструвала Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Найкращим закладом освіти Західного регіону став Львівський національний університет імені Франка, Південного – Одеський національний університет імені Мечникова, Північного – Сумський державний університет, Східного – Харківський національний університет імені Каразіна, Центрального регіону – Вінницький національний медичний університет імені Пирогова.