Не "коршун": як українською називати цього красивого хижого птаха

З назвами рослин і тварин часто виникає плутанина. Одні знають лише народну назву, інші – наукову, а дехто взагалі користується словами, що прийшли з російської мови.

Як називати "коршуна" українською, рзозповідаємо з посиланнмян а "Горох".

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Як називати "коршуна" українською?

Мабуть, кожен бачив у небі великого хижого птаха, який ширяє високо над полями, майже не змахуючи крилами. Багато хто називає його коршуном, але чи є таке слово українським?

Якщо зазирнути до словників, зокрема на портал "Горох", то виявиться, що коршун – це росіянізм. В українській мові цього птаха традиційно називають шулікою. У словниках також зафіксовані й інші народні назви:

шуляк,

шульпіка,

рябець,

коршак,

кібець,

кобець.

Саме слово "шуліка" є питомим українським. Його походження достеменно не з'ясоване, але мовознавці пов'язують його зі словами "шулькати, шулькнути" – тобто стрімко промайнути, кинутися в польоті. І справді, поведінка цього хижака чудово відповідає такому поясненню.

В Україні водиться два види: шуліка рудий та шуліка чорний, які занесені до Червоної книги України. Птахи відрізняються кольором оперення, зокрема відтінком бурого та строкатим животиком. Але у шуліки рудого голова помітно світліша, ніж верх тіла. Обидва птахи відомі своїм умінням годинами ширяти в небі, використовуючи висхідні потоки повітря.

Слово "шуліка" в українській мові означає не лише конкретний вид птаха. У народній традиції так могли називати й інших соколоподібних хижаків, яких бачили в небі над селами та полями.

Шуліка чорний: дивіться відео

Кого називають "шулікою" у переносному значенні?

Слово "шуліка" використовується і в переносному значенні за швидкість, стрімкість та хижість.

В літературі та статтях, які розповідають про воєнні події, можна зустріти використання слова "шуліка" для позначення ворожого літака: "Кожному було ясно, що вони летять на нас – ці німецькі шуліки". (Дмитро Ткач).

А ще "шулікою" називають жорстоку, злобну людину чи розбійника: "Ні шуліки, ні грабіжки злі, Верховино, не страшні тобі, ковалі великої землі на посту у дружбі, не злобі." (Микола Рудь).

Ну і фраза "налетів, як/наче шуліка" опису є раптову, несподівану дію: напад чи сварку.

І звичайно, Шуліка – досить поширене українське прізвище. Ймовірно, його давали людині за гострий зір, швидку реакцію, спритність або особливості характеру, які нагадували поведінку хижого птаха.

Тож якщо бачите в небі цього граційного мисливця, не поспішайте називати його «коршуном». Українська мова має власну красиву й давню назву – шуліка. А разом із нею – цілу низку народних відповідників, фразеологізмів і цікавих мовних історій.

Бо в українському небі літають не "коршуни", а шуліки.