Уряд ухвалив дуже важливе рішення щодо корупціонерів у вишах
Джерело:МОН
Уряд України підтримав важливі зміни до законодавства у сфері вищої освіти. Вони стосуються обмежень під час обрання на посаду керівника вишу.
Рішення ухвалили 30 березня під час засідання Кабміну. Зокрема, зміни стосуються статті 42 Закону України "Про вищу освіту".
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Уряд ухвалив важливе рішення щодо корупціонерів у вишах
Так, відповідно до погоджених змін, відтепер неможливе обрання на посаду керівника вишу особи, яку зловили на корупції. Також – призначення такої особи виконувачем обов'язків ЗВО.
У разі ухвалення цього законопроєкту, обмеження набуде чинності протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.