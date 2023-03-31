Рішення ухвалили 30 березня під час засідання Кабміну. Зокрема, зміни стосуються статті 42 Закону України "Про вищу освіту".

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Уряд ухвалив важливе рішення щодо корупціонерів у вишах

Так, відповідно до погоджених змін, відтепер неможливе обрання на посаду керівника вишу особи, яку зловили на корупції. Також – призначення такої особи виконувачем обов'язків ЗВО.

У разі ухвалення цього законопроєкту, обмеження набуде чинності протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

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