Решение было принято 30 марта во время заседания Кабмина. В частности, изменения касаются статьи 42 Закона "О высшем образовании".
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Правительство приняло важное решение относительно коррупционеров в вузах
Так, согласно согласованным изменениям, теперь невозможно избрание на должность руководителя вуза лица, которого поймали на коррупции. Также – назначение такого лица исполняющим обязанности ЗВО.
В случае принятия этого законопроекта, ограничение вступит в силу в течение года со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.