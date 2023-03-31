Решение было принято 30 марта во время заседания Кабмина. В частности, изменения касаются статьи 42 Закона "О высшем образовании".

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Правительство приняло важное решение относительно коррупционеров в вузах

Так, согласно согласованным изменениям, теперь невозможно избрание на должность руководителя вуза лица, которого поймали на коррупции. Также – назначение такого лица исполняющим обязанности ЗВО.

В случае принятия этого законопроекта, ограничение вступит в силу в течение года со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу.

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