МОН залучило 800 мільйонів від міжнародних партнерів на розвиток освіти

Понад 800 мільйонів доларів вдалося залучити МОН України на підтримку сфери освіти завдяки взаємодії з міжнародними партнерами. Наша держава співпрацює з понад 35 урядами і 90 міжнародними організаціями.

Вони підтримують освіту на всіх рівнях – від дошкілля до вищої освіти і науки. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки Оксена Лісового у телеграмі.

Дивіться також Доплати вчителям, "недружній" вступ і боротьба з ухилянтами: ключові події в освіті у 2025 році

Хто і скільки інвестував в українську освіту?

Лісовий повідомив, що залучили понад 82 мільйони доларів на відбудову та створення укриттів. Зокрема, завдяки підтримці ЄС, Бельгії, Швеції, Литви, Ірландії, Південної Кореї, Франції, UNDP, UNESCO та інших партнерів.

На інфраструктурні потреби Німеччина через ЮНІСЕФ виділила понад 20 мільйонів доларів,

– уточнив він.

І додав, що дошкільна освіта вперше за понад 30 років стала національним пріоритетом. Розробили стратегію трансформації та залучили перші інвестиції 30 мільйонів доларів від Світового банку.

У шкільній освіті:

приблизно 420 мільйонів гривень інвестує в НУШ Світовий банк (програма LEARN);

понад 40 мільйонів доларів для реформи старшої профільної від Фінляндії, Швейцарії.

понад 360 мільйонів гривень для безоплатного шкільного харчування в прифронтових громадах від ВПП ООН.

Комплексну реформу професійної освіти активно підтримує Швейцарія в межах проєкту DECIDE, Бельгія, Японія, Skills4Recovery, LuxDev, FCA, EdUp, Swissсontact, ЄІБ, BMZ. Ці організації інвестують також у створення сучасних майстерень та обладнання. А для комплексної підтримки реформи вищої освіти Світовий банк виділив понад 200 мільйонів доларів,

– повідомив Лісовий.

Окремим напрямом роботи МОН була євроінтеграція.

Дивіться також У Раді пропонують затвердити новий український правопис і посилити захист мовного простору

Скільки коштів передбачили у Держбюджеті – 2026 на освіту та науку?