Як українською буде "костьор": які слова підійдуть найкраще

Виїхали на природу, поставили намети, зібрали хмиз і розпалили вогонь. А як назвати його правильно: костьор? У побуті часто можна почути перший варіант, але українська мова має кілька влучних назв.

Звідки воно взялося і якими українськими словами його замінити, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як українською назвати "костьор"?

Вечір біля вогню, потріскування дров, чай у казанку й розмови до пізньої ночі. Та коли розповідаємо про такий відпочинок, іноді вживаємо слово "костьор".

Російське слово "костёр" має українські відповідники: багаття, вогнище. Саме їх варто використовувати в цікавих розповідях:

Багаття – купа дров, хмизу чи гілок, які горять. Походить від праслов'янського bag– "горіти, тліти". Наприклад: "Туристи розпалили багаття біля наметів".

– купа дров, хмизу чи гілок, які горять. Походить від праслов'янського bag– "горіти, тліти". Наприклад: Вогнище / огнище / вогнисько – місце, де горить вогонь. Походить від праслов'янського *ogn(j)ь. Наприклад: "Ми зібралися біля вогнища, щоб зігрітися".

– місце, де горить вогонь. Походить від праслов'янського *ogn(j)ь. Наприклад: Ватра / ватрище – діалектна назва вогнища або багаття, поширена передусім у західноукраїнських говірках. А от походження не зовсім зрозуміле, може, з давньоіранської через турецьку потрапило до нас. Наприклад: "Увечері пастухи розпалили ватру". Це слово добре відоме і часто трапляється у власних назвах, назвах туристичних заходів та традиційних вечорів біля вогню. Детальніше про інші закарпатські діалектизми можна прочитати у матеріалі 24 Каналу.

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Звідки взялося слово "костёр"?

Цікаво, що російське "костёр" має давнє слов'янське коріння. Його пов'язують із праслов'янським kost(ь)rъ, що означало "купа, стіс", тобто складені в певному порядку дрова чи інші предмети. Первісне значення пов'язують із поняттям чогось нарубаного.

Споріднені форми є і в інших слов'янських мовах: білоруській касцёр, словенській kóster, польській kostra.

В українській мові є слово "кострище" – місце, де раніше горіло багаття. Його можна зустріти в діалектному мовленні чи в специфічному сленгу мандрівників, рибалок, мисливців.

Розпалювання вогню – дуже корисна навичка, яка стане будь-кому в пригоді – приготувати їжу, просушити одяг і взуття, зігрітися чи створити затишну атмосферу. Сьогодні чимало гаджетів для розпалювання чи підтримання вогню, безпеки, але й давні перевірені, як-от що використати для розпалу – кору берези, суху траву чи гриб-трутовик, теж варто знати.

Як розпалити вогонь: дивіться відео

Отже, збираючись у похід, запам'ятайте, що розпалюємо багаття, сидимо біля вогнища, а в Карпатах можемо посидіти біля ватри. А слово "костьор" залишаємо для розмов, у яких свідомо цитуємо російську лексику.