Як різняться звичайні знайомі слова із закарпатського діалекту у різних районах, розповідаємо з посиланням на блогерку Крістіну Ґотру.

Закарпаття говорить по-різному – слова з Тячівщини та Ужгородщини, які дивують?

Закарпатці з різних районів можуть говорити про звичайні побутові речі так, що співрозмовник перепитає: "А що це означає?" Ідеться не про різні мови, а про місцеві говірки, у яких одне поняття може мати зовсім різні назви.

Це добре показує у своїх відео блогерка Крістіна Ґотра, відома як Креативна жона. Вона популяризує закарпатську говірку й порівнює, як говорять у різних куточках краю. Про це писав 24 Канал і раніше: порівняння, як говорять у Синевирському та Ужгородському районах чи в Ужгородському та Виноградівському районах.

Сьогодні дізнаємося, як називають звичні речі на закарпатському діалекті в Ужгороді та Тячеві (далі: Тячів – Т, Ужгород – У):

квітка: Т – косиця, У – чічка ;

; паркан: Т – штрахетник, У – плут;

сукня: Т – свита, У – віґан;

сірники: Т – сіркачі, У – шваблики;

дівчина: Т – кубіта, У – фатьовка;

шафа з посудом: Т – креденс, У – шифон;

вогонь: Т – ватра.

Як говорить Закарпаття у Тячівському та Ужгородському районах: дивіться відео

Чому так склалося?

Закарпатські говірки формувалися протягом століть. На них вплинули історія краю, географічна відокремленість окремих місцевостей і постійні контакти з носіями угорської, румунської, словацької та інших мов. У місцевому мовленні збереглися давні слова, а деякі запозичення набули особливого звучання.

Тому навіть сусідні райони можуть мати власні мовні особливості. Іноді різняться лише вимова чи закінчення, а іноді назви настільки несхожі, що значення слова доводиться пояснювати.

Креативна жона допомагає знайомитися з цим розмаїттям у легкій, дотепній формі, підбираючи співрозмовників – мешканців з цього району. Завдяки таким відео місцеві слова не губляться, а стають цікавими людям з усієї України.