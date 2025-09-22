Як різняться побутові слова у різних районах Закарпаття, розповідає 24 Канал, посилаючись на розповідь блогерки Крістіни Ґотри.

Дивіться також 7 цікавезних прислівників, які збагатять вашу мову

Чи чули ви такі закарпатські слова?

Блогер Крістіна Ґотра (нік – Креативна Жона) популяризує закарпатський діалект. Вона демонструє, що він популярний серед мешканців регіону, значно різноманітніший та цікавіший ніж здається спочатку. Ба більше, слів настільки багато, що одні відомі в певних районах, а інші і невідомі. Тобто різні райони однієї області не завжди можуть легко порозумітися.

Що таке закарпатський діалект?

Закарпатський говір або закарпатський діалект – один з архаїчних говорів карпатської групи діалектів південно-західного наріччя української мови, як пояснює ресурс "Вікіпедія". Він має кілька великих говіркових груп – Східнозакарпатські – тересвянсько-річанські, або східномарамороські; центральнозакарпатські – надборжавсько-латорицькі, березькі; західнозакарпатські – ужансько-лаборецькі, ужанські й східноземплинські; північнозакарпатські, або верховинські. Він зазнав впливу угорської, румунської та словацької мов.

Блогерка порівнює звичні слова двох районів Закарпаття – Ужгородського та Виноградівського, і здається, що дівчата і самі здивовані деякими словами.

Далі: Ужгородський – У, Виноградівський – В.

штани: У – нагавиці; В – пачмаґи;

одяг: У – шатя; В – цуря;

драбина: У – лазиво; В – луйтра;

квітка: У – косиця; В – чічка;

труси: У – сподії; В – будії;

хрещені: У – нанашко/нанашка; В – батечко/маточка;

взуття: У – боґанчі; В – чуні;

сокира: У – фийса; В – балта;

кавун: У – гризачка; В – ґрґдиня.

Зауважимо! Це не означає, що ці слова використовуються постійно, та що закарпатці не знають літературної української мови. Знають і розмовляють, але діалектизми збереглися на рівні побутового мовлення, вони цікаві і для інших регіонів незвичні, а тому і про них не варто забувати.

Закарпатський діалект у різних районах: дивіться відео

Україна настільки різноманітна і цим неповторна, що навіть крізь призму мови її можна пізнавати безкінечно!

Як ще звучить Закарпаття?

Раніше 24 Канал уже розповідав про діалекти Закарпаття, порівнюючи звичні слова у різних районах регіону.

Закарпатський діалект містить багато архаїзмів та запозичених з інших мов слів.

У різних містах Закарпаття слова можуть мати різні варіанти звучання, такі як "леґінь" для хлопця в Ужгороді та "фатюв" у Тячеві.

Приклади слів з іншого району: шкарпетки - Ужгородський "штрімфлі", Рахівський "фусиклі"; тачка - Ужгородський "фурік", Рахівський "торбонца".

А якщо порівнювати закарпатський діалект з львівським чи волинським, то розмова може вийти геть чудернацька.

Говоріть українською та не забувайте про діалекти!