Как сказать "костер" на украинском: какие слова подойдут лучше всего

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О том, откуда оно взялось и какими украинскими словами его заменить, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как на украинском языке назвать "костер"?

Вечер у костра, потрескивание дров, чай в котелке и разговоры до поздней ночи. Но когда рассказываем о таком отдыхе, иногда употребляем слово "костер".

У русского слова "костер" есть украинские аналоги: "багаття" и "вогнище". Именно их стоит использовать в увлекательных рассказах:

Багаття – куча дров, хвороста или веток, которые горят. Происходит от праславянского bag– "гореть, тлеть". Например: "Туристи розпалили багаття біля наметів".

– куча дров, хвороста или веток, которые горят. Происходит от праславянского bag– "гореть, тлеть". Например: Вогнище / огнище / вогнисько – место, где горит огонь. Происходит от праславянского *ogn(j)ь. Например: "Ми зібралися біля вогнища, щоб зігрітися".

– место, где горит огонь. Происходит от праславянского *ogn(j)ь. Например: Ватра / ватрище – диалектное название костра или кострища, распространенное прежде всего в западноукраинских говорах. А вот происхождение не совсем понятно, возможно, из древнеиранского через турецкий язык попало к нам. Например:"Увечері пастухи розпалили ватру". Это слово хорошо известно и часто встречается в собственных названиях, названиях туристических мероприятий и традиционных вечеров у костра. Подробнее о других закарпатских диалектизмах читайте в материале 24 Канала.

Це слово добре відоме і часто трапляється у власних назвах, назвах туристичних заходів, та традиційних вечорів біля вогню. Детальніше про закарпатські діалектизми – у матеріалі 24 Каналу.

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Откуда взялось слово "костер"?

Интересно, что русское "костёр" имеет древние славянские корни. Его связывают с праславянским kost(ь)rъ, что означало "куча, стог", то есть сложенные в определенном порядке дрова или другие предметы. Первоначальное значение связывают с понятием чего-то нарубленного.

Родственные формы есть и в других славянских языках: белорусском "касцер", словенском "koster", польском "kostra".

В украинском языке есть слово "кострище" – место, где раньше горел костер. Его можно встретить в диалектной речи или в специфическом сленге путешественников, рыбаков, охотников.

Разжигание огня – очень полезный навык, который пригодится любому: чтобы приготовить еду, просушить одежду и обувь, согреться или создать уютную атмосферу. Сегодня существует немало гаджетов для разжигания или поддержания огня, обеспечивающих безопасность, но стоит знать и старые проверенные способы, например, что использовать для разжигания – кору березы, сухую траву или трутовик.

Как разжечь огонь: смотрите видео

Итак, собираясь в поход, запомните, что мы разжигаем – "багаття", сидим у – "вогнища", а в Карпатах можем посидеть у – "ватри". А слово "костер" оставляем для разговоров, в которых сознательно цитируем русскую лексику.